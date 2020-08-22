​Girit’te üçlü provokasyon: Yunanistan,BAE ve Mısır topunuz gelin!

Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı eylemleriyle öne çıkan Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın işbirliklerini derinleştirme kararı aldığı belirtildi. Karar, 13 Ağustos’ta imzalanan BAE-İsrail anlaşmasından hemen sonra geldi. Yunan Kathimerini gazetesinin bildirdiğine göre bu çerçevede BAE hava kuvvetlerine ait 4 F-16’nın Girit’te Suda hava üssüne konuşlandığı belirtildi. Konuşlanmanın Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’la BAE’li mevkidaşı Korgeneral Hamad Mohammed Sani el Rumaithi arasındaki görüşmeden sonra gerçekleştiği belirtildi. BAE F-16’larının destek ekipleriyle birlikte adaya geldiği belirtildi. Gazete, BAE uçaklarının Girit’e konuşlanmasının Türkiye ve Katar’ın Libya hükümetiyle askeri anlaşmalar imzalanmasından iki gün sonra geldiğine dikkat çekti.

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ORTAK TATBİKAT VE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Öte yandan Yunan medyasında, Yunanistan Genelkurmay Başkanı’nın BAE dışında Mısırlı mevkidaşıyla da görüştüğü, Ege, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle, üç ülke arasında ortak tatbikat yapılması konusunda karar aldıklarını iddia etti. İddiaya göre, Yunan-BAE-Mısır hava kuvvetlerinin Doğu Akdeniz’de ortak askeri eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirileceği belirtildi. Üç ülkenin bölgesel güvenlik konuları ve istihbarat paylaşımında koordinasyonun sağlanması hususunda da anlaştığı belirtildi. ABD donanmasının dev gemilerinden, yüzen üs diye nitelenen USS Hershel Woody Williams da önceki gün Girit’in Suda Körfezi’ne demir atmıştı.

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Yunan istihbaratçı:Yenildik ve kaybolduk

Yunanistan’ın eski istihbarat mensubu Savas Kalenderidis katıldığı televizyon programında, Yunanistan’ın savunma endüstrisi konusunda Türkiye’nin gerisinde kaldığını belirterek, “Hem yenilmiş hem kaybolmuş durumdayız” dedi. Kalendiridis, Türkiye’nin 20 yıldır savunma endüstrisini güçlendirdiğini ifade ederek, “Örnek verecek olursak, son 20 yıldır özellikle Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma endüstrisini sürekli güçlendiriyor. İtiraf etmemiz gerekir ki gerçekten mucizeler gerçekleştiriyorlar. Aynı süreçte Yunanistan, kendi savunma endüstrisini parçalıyor” dedi