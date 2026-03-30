"Sadece kadın ve erkek" vardır diyen ailenin çocukları okuldan kovuldu

Berlin-Dahlem'deki Waldorf okulunda üç kardeşin okuldan ihraç edilmesine yol açan süreç, Ekim 2025’te bir veli toplantısında başladı. Okulun yeni biyoloji öğretmeni, yaptığı konuşmada kadın ve erkek dışında cinsiyetlerin de bulunduğuna ve bunların normal karşılanması gerektiğine yönelik söylemlerde bulundu.

Olayın yaşandığı Berlin-Dahlem’deki Rudolf Steiner Okulu

Anne baba itiraz etti

9, 11 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğun babası Christoph Schröter, bu sözler üzerine itirazda bulundu ve kadın ile erkek olmak üzere sadece iki cinsiyet bulunduğunu belirtti. Yaşanan gerginlik sonrası okul yönetimi de tartışmaya müdahil oldu.

Baba Christoph Schröter

Aile, öğretmen ve okul yönetimi bir araya geldi. Görüşmede öğretmen, çocukların kendilerini cinsel olarak "köpek veya köpek yavrusu" olarak tanımlamalarının bile kendisi için sorun teşkil etmeyeceğini ifade edince rahatsızlık ve gerginlik daha da büyüdü.

Sözleşmeleri feshedildi

İkinci görüşmenin ardından okul yönetimi, kadın ve erkek dışında da cinsiyetler olduğuna dair ifadelerin bulundu bir belgeyi velilere dayatarak imzalamalarını istedi.

Baba Christoph Schröter'e göre belgede "Farklı cinsiyetler ve cinsel kimlikler açısından çeşitliliği memnuniyetle karşılıyoruz" yazıyordu.

Kardeşler 3'üncü 5'inci ve 8'inci sınıf öğrencisiydi. Şu an eğitim görmüyorlar.

Ailenin reddetmesi üzerine idareciler çocukların okul sözleşmesini “Güven ilişkisi zedelendi” diyerek feshetti.

Okul yönetimi ne diyor?

Baba Schröter, çocuklarının herhangi bir hatalı davranışı yokken okulun böyle bir karar almasının altında siyasi geçmişinin (AfD partisinin aktif üyesi) ve sosyal medya paylaşımlarının da yattığından şüphelendiğini söylerken, okul yönetimi ise ailenin durumu çarpıttığını ve ihraç nedenlerini eksik anlattığını savundu.











