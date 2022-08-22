Almanya'da bebeği eşcinsel çifte verilen Türk aile hukuk mücadelesi veriyor

Almanya’da Türk ailenin 10 aylık bebeği, gelişim yetersizliği ve annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle ellerinden alınarak eşcinsel bir çifte verildi.

Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık ve Mustafa Yolal, oğulları Emir’in Aachen Gençlik Dairesi tarafından Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel çifte verilmesine tepki gösterdi.

İHA

Ayrımcılık ve baskıya uğradıklarını söyleyen Küçükbıyık yardım ve destek istediklerini dile getirdi.

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Oğulları Emir’in 30 Mayıs’ta ellerinden alındığını dile getiren Küçükbıyık, "Çocuğumun normal bir aileye verilmesini istemiştim. Çocuk alındıktan iki hafta sonra Aachen Gençlik Dairesi’nden Emir’in yeni bakıcı çiftinin eşcinsel olduğunu öğrendim" dedi.





İHA

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'Aileyi kötülememiz suç'

Konuyla ilgili mahkeme sürecinin başladığını ifade eden baba Yolal ise, "Bunlar Almanya’da aile olarak kabul ediliyor. Aileyi kötülememiz bir suç. Aksini iddia edersek bu aile olamaz dersek bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacağız“ diye konuştu.

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'Desteğe ihtiyacımız var'

Çocuklarının Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini talep ettiklerini belirten Yolal, “Orada kalmasını istemiyoruz. Bunun için bir dava daha açacağız. Bunun için desteğe ve yalnız kalmamaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.





İHA

'Annesinin Türkçe konuşması oğlum demesi yasak'

Aachen Gençlik Dairesi’ne bağlı Anne-Çocuk Kurumu’nun orada kaldığı dönemde çocuğunu emzirmesine müsaade etmediklerini iddia eden anne Küçükbıyık, çocuğuna hazır mama vermesini istediklerini söyledi. Adalet istediğini söyleyen Küçükbıyık, psikolojik nedenlerle çocuğuna zarar vermesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Anne Küçükbıyık, “Alman Gençlik Dairelerinin amaçları elimizden çocuklarımızı almak. Kalan aileler baskı altında ve tehdit ediliyor“ dedi.

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İHA

Türk Konsolosluk yetkililerinin sürekli yardım ettiklerini dile getiren baba Yolal, "Çocuğun onlarla kiliseye gitmesi serbest fakat annesinin çocuğuyla Türkçe konuşması, oğlum demesi yasak. Benim görüşme yasağım var. Annesi ayda bir kez görebiliyor. Ben de babalığı tanıttıktan sonra görebileceğim. Gençlik dairelerinin yabancıların çocuklarını baskı ve hilelerle nasıl ailelerin ellerinden aldıklarını bütün kamuoyuna anlatmak istiyoruz. Sizlerde yanımızda olursanız bize güç kuvvet verirsiniz" şeklinde konuştu.