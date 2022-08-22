Alman gazetesi BILD'de deprem: LGBT desteği istifa getirdi ünlü gazeteci isyan etti

Almanya'nın ünlü gazetesi BILD, istifa depremi ile sallanıyor. Gazeteci Ralf Schuler, giderek LGBT yanlısı bir tutum sergileyen BILD'den şikayetçi oldu ve istifa etti. Schuler, "Daha fazla bir siyasi hareket ve onun bayrağı altında çalışmaya hazır değilim" dedi.

İSYAN DOLU BİR MEKTUP

Schuler, AXEL Springer Yayınevi CEO'su Matthias Döpfner ve Bild Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Johannes Boie'e bir mektup yazarak istifa etti. Mektupta Schuler, "Her türlü ayrımcılık kötü. Ayrımcılığa karşı çıkmak, bizim şu an yaptığımız gibi LGBT hareketinin ajandasını sahiplenmek değildir. Bu, sağlam bir şekilde LGBT hareketinin yanında durduğumuz anlamına gelmez. Ayrıca bu, bir gazetecinin görevi değildir" sözlerine yer verdi.

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SERT BİR DİLLE ELEŞTİRİ

Schuler, "Ben ne LGBT hareketinin bayrağı altında, ne de bir başka hareketin bayrağı altında çalışmak istiyorum. Gökkuşağı bayrağı sadece hoşgörü ve empati bayrağı değildir" dedi ve hareketin militan yönüne işaret etti. Schuler, harekete eleştirel gözle bakılması gerektiğini belirtirken, mektubunda "LGBT hareketinin yanındayız" diyen Genel Yayın Yönetmeni Boie'yi de sert dille eleştirdi.

İSTİFA EDEN İKİNCİ KİŞİ

Schuler, 2013 yılından bu yana meclis bürosu şefi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda gazeteci, LGBT nedeniyle istifa eden ikinci kişi oldu.

Daha önce de Bild politika editörü Judith Sevinç Basad benzer gerekçelerle istifasını sunmuştu. Basad istifasında, bu hareketten kaynaklı tehlikeler hakkında artık haber yazamama hissine kapıldığını söylemişti. Basad, "Yayınevinin arkamda durmadığını düşünüyorum" diyerek istifa etmişti. Bild ise Schuler'in Mart 2023'e kadar olan ihbar süresi kapsamında gazetede çalışmaya devam etmesinde ısrar ediyor.

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