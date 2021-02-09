Dünya Suudi Arabistanda ilk kilise inşa ediliyor
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da ilk kilise inşa ediliyor

Suudi Arabistan'da inşa edilecek ilk kilise için görüşmeler tamamlandı. Busines İnsider'da yer alan bir haberde Suudi Arabistan'da inşası planlanan kilise için Amerikan lobisinin yürüttüğü faaliyetler anlatıldı. Suudi Arabistan'da inşa edilecek kilisenin, Selman tarafından kurulacak yeni şehir Neom'da olabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ülkede 3 yıldır tartışmalı reformlara imza atıyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ülkede 3 yıldır tartışmalı reformlara imza atıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ülkede 3 yıldır tartışmalı reformlara imza atıyor. Muhafazakar kesimin tepkisini çeke Selman "din özgürlüğü" adı altında yeni uygulamaların önünü açıyor.

UZUN YILLAR SÜREN BASKI

ABD hükümetinin uzun yıllardır Suudi Arabistan'da kilise kurulması için baskı yapıldığı belirtilen haberde artık sona gelindiği belirtildi. ABD'li Uluslararası Din Özgürlüğü komisyonunun bu isteğinin uzun yıllar boyunca yerine getirilmediğinin de altı çizildi.

EVANJELİK GRUP ZİYARETİ

Haberde Suudi Arabistan'a giden evanjelik bir grubun Selman ile uzun saatler süren görüşmeler yaptığı kaydedildi. Aynı grubun 2019 ve 2020 yıllarında da Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdiği ve Selman ile görüşmelerin sürdürüldüğü belirtildi.

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NEOM'DA OLACAK

Suudi Arabistan, 500 milyar dolarlık dev bir proje olan NEOM mega kentinde "otomobilsiz, caddesiz ve karbon emisyonsuz " bir eko-şehir inşa edileceğini duyurmuştu.

500 milyar dolarlık maliyetle kurulacak olan Neom, tarihin en pahalı yatırım projesi olarak kabul ediliyor.

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