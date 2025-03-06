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TDV'den Gazze'ye yeni TIR'lar yolda

TDV'den Gazze'ye yeni TIR'lar yolda

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, Gazze’ye 50 TIR yardımın yolda olduğunu söyledi. Kayacan, "Kapıda İsrail tarafından sıkıntı oluşturuluyor ama TIR'lar birkaç gün içerisinde sınırdan girecek" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, Gazze’ye gönderilen 50 TIR yardımın birkaç gün içinde sınırdan gireceğini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Kayacan, ‘’Gazze’ye 50 tır gönderdik. Kapıda İsrail tarafından sıkıntı oluşturuluyor. Ama birkaç gün içerisinde sınırdan TIR'lar girecek. Ramazan boyunca Gazze’de iftar soframız, ekmek ve temiz su ihtiyacı için sürekli faaliyet yürütüyoruz. Sağlıklı erzak girişini yaptığımız sürece en az 50 TIR daha Gazze’ye ulaştıracağız. Ayrıca Mısır’da Gazze’den gelen 20 bin ailenin 10 binine kart yardımı yapacağız. Nakdi yarım yaparak gıda, giyim gibi ihtiyaçlarını karşılayacaklar’’ dedi.



#Gazze
#Filistin
#İnsani Yardım

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