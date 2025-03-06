TDV'den Gazze'ye yeni TIR'lar yolda

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, Gazze’ye gönderilen 50 TIR yardımın birkaç gün içinde sınırdan gireceğini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Kayacan, ‘’Gazze’ye 50 tır gönderdik. Kapıda İsrail tarafından sıkıntı oluşturuluyor. Ama birkaç gün içerisinde sınırdan TIR'lar girecek. Ramazan boyunca Gazze’de iftar soframız, ekmek ve temiz su ihtiyacı için sürekli faaliyet yürütüyoruz. Sağlıklı erzak girişini yaptığımız sürece en az 50 TIR daha Gazze’ye ulaştıracağız. Ayrıca Mısır’da Gazze’den gelen 20 bin ailenin 10 binine kart yardımı yapacağız. Nakdi yarım yaparak gıda, giyim gibi ihtiyaçlarını karşılayacaklar’’ dedi.