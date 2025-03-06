Gazze’ye yeni tırlar yolda

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Kayacan, ‘’Gazze’ye 50 tır gönderdik. Kapıda İsrail tarafından sıkıntı oluşturuluyor. Ama birkaç gün içerisinde sınırdan tırlar girecek. Ramazan boyunca Gazze’de iftar soframız, ekmek ve temiz su ihtiyacı için sürekli faaliyet yürütüyoruz. Sağlıklı erzak girişini yaptığımız sürece en az 50 tır daha Gazze’ye ulaştıracağız. Ayrıca Mısır’da Gazze’den gelen 20 bin ailenin 10 binine kart yardımı yapacağız. Nakdi yarım yaparak gıda, giyim gibi ihtiyaçlarını karşılayacaklar’’ dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik 1,5 yıla yakın sürdürdüğü soykırım ardından ateşkes olmuş ve Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri başlamıştı. Yardım faaliyetlerini yürüten vakıflardan biride Diyanet Vakfı oldu.

''GIDA YOĞUNLUKLU YARDIM''

Yeni Şafak’a yardımlar ile ilgili bilgi veren Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, ‘’Gazze’de aktif çalışmalar yapıyoruz. Tırlarımızı Mısır’dan gönderdik. Fiili olarak oradan tırlar girecek. Ramazan öncesi 52 tır organize ettik. Kapıda sıkıntılar var birkaç gün içinde geçecek inşallah. Gıda, temizlik, hijyen malzemeleri un yoğunlukta yardım gönderdik’’ dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan

MISIR’A SIĞINAN 10 BİN AİLEYE YARDIM EDECEĞİZ

İkinci aşamada ki çalışmalar hakkında bilgi veren Kayacan, ‘’Mısır’da 20 bin aile var. Yerinde görüşmeler yapıyoruz. 10 bin aileye yönelik çalışmamız var. Acil gıda giyim odaklı nakit ihtiyacını karşılayacağız. Hedefimiz 10 bin aileye alışveriş kartları ile bu süreci hazırlamak istiyoruz’’ açıklamasında bulundu.

EN AZ 50 TIR DAHA GİDECEK

Refah Sınır Kapısının eskisi gibi çalışmadığını kaydeden Kayacan, ‘’ İsrail halen geçişlerden sorun yapıyor. Philadelphia koridorunu halen bırakılmadı. Refah kapısındaki hareketlilik sağlanmıyor’’ dedi. Yardımların sağlıklı şekilde erişiminin öncelediğini ve gıda korumasının önemine işaret eden Kayacan, ‘’Sağlıklı erişim, emanetin tam manası ile yerine getirilmesi anlamında dikkatli davranıyoruz. 52 tır gönderdik. 50 tır üzerinde daha göndereceğiz. İhtiyaca yönelik çalışmalar yapma kapasitesine malikiz. Bizim orada devam eden aş evi, ekmek dağıtımı, temiz su dağıtımımız devam ediyor. Gazze’nin içinde sıcak yemek, emek dağıtımı iftar dağıtımı her gün devam ediyor’’ dedi.



