Trump sahaya iniyor: Twitter çok sıkıcı

Twitter hesabı kalıcı olarak silinen eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’ın “çok sıkıcı” hale geldiğini ve milyonlarca kişinin bu siteyi terk ettiğini söyledi. Amerikan Newsmax kanalına konuşan eski ABD Başkanı, “Twitter’da neler olup bittiğine bakınca, çok sıkıcı hale geldiğini ve milyonlarca insanın ayrıldığını anlıyorum. Ayrılıyorlar, çünkü (Twitter) aynı değil; bunu anlayabiliyorum” dedi. Twitter’a geri dönmek istemediklerini belirten Trump, sitede seçim sürecinde yanıltıcı ifadeler kullandığına dair aldığı uyarıların “utanç verici” olduğunu söyledi. Trump, kapatılan sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarının çokluğuna dikkat çekti, “Başa çıkmadılar, çünkü çok fazla kişi vardı. Her zamankinden çok fazlaydı” diye konuştu.

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Trump ayrıca, seçenekleri arasında destekçilerinin bir araya gelebileceği yeni bir web sitesi kurmanın da yer aldığını söyledi. Twitter, 6 Ocak’ta gerçekleşen Kongre baskını sonrasında Trump’ın kişisel hesabını süresiz olarak askıya almıştı. Trump destekçisi pekçok muhafazakar Amerikalının Twitter’a alternatif Parler gibi platformlara geçiş yaptığı biliniyor.

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Muhafazakar seçmene seslenecek

Trump’ın 20 Ocak’ta Beyaz Saray’ı terk etmesinin ardından ilk kez bir konuşma yapacağı bildirildi. Amerikan siyasetini yakından takip eden The Hill haber sitesinde, “Trump Beyaz Saray’dan ayrıldığından beri ilk kez halka açık bir platformda konuşacak” ifadesi yer aldı. Trump’ın, bu ay içinde Florida’nın Orlando kentinde Muhafazakar Siyasi Hareket Birliği (CPAC) yıllık buluşma toplantısında konuşacağı belirtilirken, toplantı için kesin tarih belirtilmedi. Haftalar sonra ilk defa kameralar karşısına çıkacak olan Trump’ın, Demokrat Parti politikaları ve muhafazakar hareketin geleceği hakkında konuşması beklendiği kaydedildi. Trump’ın Cumhuriyetçi Parti tabanında yüzde 80’den fazla desteğe sahip olduğu ve 2022’de yapılacak Kongre ara seçimlerinde belirleyici güç olacağı değerlendiriliyor.