Ekonomi2 Nisan 2018de herkese kadro
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 Nisan 2018’de herkese kadro

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular bugün başlayacak ve 11 Ocak’ta sona erecek. Başvuru, sınav, inceleme ve kesin listelerin asılmasının ardından hak kazananlar 2 Nisan'a kadar sürekli kadroya geçirilecekler. Taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanabilmesi için bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması şartı bulunuyor.

Cahit SaraçoğluYeni Şafak
Bugün başlayan başvurular 10 gün sürecek
Bugün başlayan başvurular 10 gün sürecek

Taşeron çalışanlarının kadroya geçişini düzenleyen KHK'nın ilgili maddesinin uygulama esaslarını belirleyen tebliğ dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kadro başvuruları bugün başlıyor. Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek. Başvuruların ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek.

DEVLETTEN MAAŞ ALMAMA ŞARTI

Buna göre, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıyor olması gereken taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanabilmesi için bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması şartı bulunuyor. Yine bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunmaları gerekiyor.

KADINLAR 1998, ERKEKLER 1994 SİGORTALI OLMALI

İşe alınacak işçilerin sigortalılık başlangıç tarihi kadınlarda 23 Mayıs 1998, erkeklerde 23 Mayıs 1994 ve öncesi olanlardan kadınlar 44, erkekler 48 yaşını doldurmuş olanları herhangi bir gelirlerinin olmadığını ibraz edecekler. Sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6 Ağustos 2003 ve öncesi olanlara bakılacak. Bu kesimler, başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz etmeli.

100 ÜZERİNDEN 50 ALMAK YETERLİ

Uygulama tebliğinde işçi kadrolarına geçirilme işlemlerine ilişkin 90 günlük süreye uyulması tavsiye ediliyor. 3-22 Mart tarihleri arasında 20 gün boyunca sürekli işçilerin alınacağı sınavlar yapılacak. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. 23-26 Mart tarihleri arasındaki 4 gün içinde ise sınav sonuçlarına ilişkin olarak Sınav Kurulu’na itiraz edilebilecek. 27-31 Mart tarihleri arasındaki 5 gün içerisinde ise itirazların incelenmesi ve kesin listelerin ilanı sağlanacak. Bu kapsamda yapılacak Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

GEÇİŞ YAPAMAYANLARIN DURUMU

İdarelerin bütçelerinden karşılanan ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının “yıl boyunca devam etme şartı” hariç diğer şartları taşıyanlar geçici işçilik için yeniden başvurabilecekler. Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Özel İşbirliği Modeli ile tesis yaptırılması ve hizmet alımı çerçevesinde olanlardan faaliyetleri sona erdirilen kurumlardaki kişiler de sürekli işçi kadrolarına geçirilecekler.

  • Firmaya tazminat ödenecek
  • Dün yayımlanan uygulama tebliğinde; işverenlere ilişkin eseslar da yer aldı. Sürekli işçi kadrosuna geçişler nedeniyle feshedilmiş sayılan sözleşmelerde, yapılan iş tutarının sözleşme bedelinin yüzde 80’ini aşan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında herhangi bir tazminat ödenmeyecek. Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında dikkate alınmayacak. Geçiş işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş eksilişleri sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate alınacak. Hesaplanacak tazminat dışında yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme yapılmayacak.

Yüzde 80’i aşamayan sözleşme durumu ne olacak?

Geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla kalan iş kısmı içerisinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan tutar hesaplanacak. Hesaplanan tutara, geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar gerçekleştirilen iş tutarının eklenmesi ile bulunacak toplam tutarın, sözleşme bedelinin yüzde 80’ini aşmaması halinde yükleniciye, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların tamamlanacağı tarih itibarıyla tazminat ödemesi yapılacak. Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında dikkate alınmayacak. Geçiş işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş eksilişleri sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate alınacak. Hesaplanacak tazminat dışında yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme yapılmayacak.

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