Pasaport ücretleri Temmuz 2023 itibariyle yüzde 50 artış gösterdi. Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre en uygun pasaport harcı bin 34 lira oldu. 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş olarak belirlendi. Peki pasaport ücretleri ne kadar oldu?