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Ekonomi

Pasaport harçlarına zam geldi

Pasaport harçlarına zam yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yayımlandı. Buna göre Buna göre 1 yıllık pasaport harcı 1512, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 liraya yükseldi.

09:21 . 13/07/2023 Perşembe
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Pasaport ücretleri Temmuz 2023 itibariyle yüzde 50 artış gösterdi. Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre en uygun pasaport harcı bin 34 lira oldu. 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş olarak belirlendi. Peki pasaport ücretleri ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı. 6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu. 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.



#Recep Tayyip Erdoğan
#resmi gazete
#pasaport
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