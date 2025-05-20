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Ekonomi
Bakan Göktaş: 1,2 milyar lira SED ödemesini yatırdık

Bakan Göktaş: 1,2 milyar lira SED ödemesini yatırdık

09:3720/05/2025, Salı
DHA
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SED ödemeleri yapıldı
SED ödemeleri yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına yönelik 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.


Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini bildiren Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.


Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" açıklamasında bulundu.



#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#Sosyal ve Ekonomik Destek
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