Barajların sayısı 20 yılda 4,5 kat arttı

Türkiye 2002 yılında 97 hidroelektrik santraline sahipken, buna 584 yeni hidroelektrik santrali eklenerek enerjide dışa bağımlılığı düşürme yolunda önemli bir adım atıldı. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün üçte birini 32 bin 400 megavat ile hidroelektrik oluşturuyor. Böylece Türkiye'deki her üç lambadan birisi HES'lerin enerjisini kullanıyor. Söz konusu çalışmalarla 21 yıl önce 45 milyar kilovatsaat seviyesinde olan yıllık hidroelektrik üretim kapasitesi yaklaşık 112 milyar kilovatsaate yükseldi.

Barajların ülke ekonomisine katkısı da dikkat çekici boyutlarda. Türkiye’deki kurulu barajların başında gelen ve yaklaşık 1,5 yıl önce açılışı yapılan Yusufeli Barajı ve HES, yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesiyle 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını temin edebilecek kapasiteye sahip. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES de yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine yılda yaklaşık 2,5 milyar lira katkı sağlıyor. Yusufeli'nden sonra Türkiye'nin en yüksek 2'nci barajı olan Deriner Barajı ve HES ise 670 megavatlık kurulu gücüyle yıllık ortalama 2 milyar 118 milyon kilovatsaat elektrik üretebiliyor. Öte yandan çalışmaları devam eden Silvan Barajı’nın tamamen bitirilmesiyle 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisi sulanacak. Baraj, ekonomiye her sene 14 milyar lira katkıda bulunacak.