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Ekonomi

İş sağlığı KATİP'ten soruluyor

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin online olarak yönetildiği İSG KATİP uygulamasına bugüne kadar 10 milyon 730 bin 45 kez giriş yapıldı.

Uğur Duyan
04:00 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 01:05 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG KATİP) Kasım 2022'de devreye alındı. Uygulama kamunun kullanımına 2023 yılında açıldı. KATİP'e 2023 yılından bu yana 410 bin farklı kullanıcı tarafından, toplam 8 milyon 451 bin 780 kez giriş yapıldı. 1 Ocak 2024 ve 16 Nisan 2024 tarihleri arasındaki toplam giriş sayısı ise 2 milyon 278 bin 265 olarak tespit edildi. 2024 yılında yaklaşık 10 milyonu aşan kullanım sayısı bekleniyor. KATİP'in Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, YÖK, SGK ile web servis entegrasyonu bulunuyor.

HERKESE AÇIK UYGULAMA

Herkese açık olan uygulamayı çoğunlukla bilgi ve eğitim almak, sertifika başvurusu yapmak veya sınav başvurusu yapmak isteyen vatandaşların yanı sıra işyerleri, işveren, işveren vekili ve e-bildirge kullanıcıları yararlanıyor. Yine yetkilendirilmiş ortak sağlık bölge birimleri ve eğitim kurumları, iş hijyeni laboratuvarı ve iş ekipmanı muayene kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı DETSİS sisteminde kayıtlı kamu kurum ve kuruluşları bulunuyor. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki odalarla sertifika sahibi iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri de KATİP sisteminden istifade eden grupların başında. İş ekipmanı periyodik kontrol yetkilileri ile bakanlık personelleri de uygulamanın kullanıcıları arasında.



#KATİP
#İSG
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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