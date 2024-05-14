İş sağlığı KATİP'ten soruluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG KATİP) Kasım 2022'de devreye alındı. Uygulama kamunun kullanımına 2023 yılında açıldı. KATİP'e 2023 yılından bu yana 410 bin farklı kullanıcı tarafından, toplam 8 milyon 451 bin 780 kez giriş yapıldı. 1 Ocak 2024 ve 16 Nisan 2024 tarihleri arasındaki toplam giriş sayısı ise 2 milyon 278 bin 265 olarak tespit edildi. 2024 yılında yaklaşık 10 milyonu aşan kullanım sayısı bekleniyor. KATİP'in Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, YÖK, SGK ile web servis entegrasyonu bulunuyor.