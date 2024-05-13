Cari açık azaldı: Bakan Bolat yeni verileri sosyal medya hesabından duyurdu

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı Mart ayında 5,2 milyar dolar olan cari işlemler açığının, 2024 yılı Mart ayında yüzde 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı şöyle;

Dış Ticaret Dengesindeki Olumlu Gelişmeler, Ekonomik Büyümeyi Daha Dengeli Bir Yapıya Dönüştürdü ve Cari İşlemler Hesabında İyileşme Sağlayarak Makroekonomik İstikrarı Güçlendirdi 2023 yılı Mart ayında 5,2 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2024 yılı Mart ayında % 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.





Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25,8 milyar dolar azalarak, 2024 Mart ayı itibariyle 31,2 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde son 10 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 30,4 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre cari işlemler açığı, dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile %45,2 oranında düşmüştür. Son 10 Ayda Dış Ticaret Açığı % 22 Oranında Azalarak, 91,9 Milyar Dolara Gerilerken, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 5,3 Puan Artarak % 73,7 Olmuştur 2024 Mart ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatımız yaklaşık % 0,8'lik artış ile 257,6 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda % 6,4'lük azalışla 349,5 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı %22 oranında azalarak 91,9 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak %73,7 olmuştur. Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Mart ayında yıllıklandırılmış bazda 103,2 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 50 milyar doları aşmıştır.





Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığındaki düşüş eğiliminin devam etmesi ve 2024 yılı Mayıs ayında açığın 30 milyar doların altına gerilemesi beklenmektedir. Bu veriler, Orta Vadeli Program'daki dış ticaret hedeflerine doğru ilerlendiğini göstermekte olup, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da dış ticaretteki bu olumlu gidişatı dikkate alarak Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin pozitif güncellemeler yapmaktadır. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, bir taraftan ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, diğer taraftan cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. İhracatta artış ve ithalattaki azalış trendinin 2024 yılının geneli itibari ile devam etmesi beklenmekte, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı vermesi öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmaya dönük üretici ve ihracatçılarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.



