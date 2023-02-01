PayPal masrafları azaltmak amacıyla 2 bin kişiyi işten çıkaracak

''Geçtiğimiz yıl boyunca, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yatırım yapmaya devam ederken, zorlu makro-ekonomik ortamı ele almak için şirketimizi güçlendirme ve yeniden şekillendirme konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Maliyet yapımızı doğru boyutlandırma konusunda önemli ilerleme kaydetmiş ve kaynaklarımızı temel stratejik önceliklerimize odaklamış olsak da, yapacak daha çok işimiz var. Dünyamız, müşterilerimiz ve rekabet ortamımız geliştikçe değişmeye devam etmeliyiz.''