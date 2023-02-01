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Ekonomi

PayPal masrafları azaltmak amacıyla 2 bin kişiyi işten çıkaracak

PayPal, önümüzdeki haftalarda kademeli olarak 2 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu sayı, PayPal'ın işgücünün yaklaşık %7'sini oluşturmakta. CEO Dan Schulman, bu süreçten etkilenenlere ihtiyaç duydukları paketlerin sağlanacağına ve desteğin sunulacağına dair güvence verdi.

11:21 . 1/02/2023 Çarşamba
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PayPal

PayPal

Büyük teknoloji şirketleri, küresel ekonomik gerileme ve bu alanda yaklaşan zorluklar nedeniyle işten çıkarmalar yapmayı sürdürüyor. Amazon 18 bin işçiyi işten çıkardı, Microsoft iş gücünü 10 bin azalttı , Google 12 bin işçiyi işten çıkardı ve IBM , diğer pek çok şirketin yanı sıra 3 bin 900 kişiyi işten çıkardı. PayPal bu büyüyen listeye katılan en son firmalardan biri haline geldi.


Bloomberg, ödeme şirketinin işletme giderlerini düşürmek amacıyla çalışanları işten çıkardığını ve fiziki ofisleri kapattığını bildirdi, bu PayPal CEO'sunun son zamanlarda çokça dile getirdiği bir şey.


CEO Schulman şunları kaydetti:


''Geçtiğimiz yıl boyunca, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yatırım yapmaya devam ederken, zorlu makro-ekonomik ortamı ele almak için şirketimizi güçlendirme ve yeniden şekillendirme konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Maliyet yapımızı doğru boyutlandırma konusunda önemli ilerleme kaydetmiş ve kaynaklarımızı temel stratejik önceliklerimize odaklamış olsak da, yapacak daha çok işimiz var. Dünyamız, müşterilerimiz ve rekabet ortamımız geliştikçe değişmeye devam etmeliyiz.''

Çoğu teknoloji şirketi gibi, insanlar ödeme platformu olarak PayPal'ı kullanarak daha sık çevrimiçi alışveriş yapmaya başladıkça, PayPal da salgın sırasında artan ekonomik büyüme gördü. Alışveriş sıklığı normale döndüğü için, firma yanıt olarak çalışan sayısını azaltıyor.


#PayPal
#maliyet
#alışveriş
#online
#işten çıkarma
2 saat önce
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PayPal masrafları azaltmak amacıyla 2 bin kişiyi işten çıkaracak
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