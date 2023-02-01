PayPal masrafları azaltmak amacıyla 2 bin kişiyi işten çıkaracak

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PayPal
Büyük teknoloji şirketleri, küresel ekonomik gerileme ve bu alanda yaklaşan zorluklar nedeniyle işten çıkarmalar yapmayı sürdürüyor. Amazon 18 bin işçiyi işten çıkardı, Microsoft iş gücünü 10 bin azalttı , Google 12 bin işçiyi işten çıkardı ve IBM , diğer pek çok şirketin yanı sıra 3 bin 900 kişiyi işten çıkardı. PayPal bu büyüyen listeye katılan en son firmalardan biri haline geldi.
Bloomberg, ödeme şirketinin işletme giderlerini düşürmek amacıyla çalışanları işten çıkardığını ve fiziki ofisleri kapattığını bildirdi, bu PayPal CEO'sunun son zamanlarda çokça dile getirdiği bir şey.
CEO Schulman şunları kaydetti:
Çoğu teknoloji şirketi gibi, insanlar ödeme platformu olarak PayPal'ı kullanarak daha sık çevrimiçi alışveriş yapmaya başladıkça, PayPal da salgın sırasında artan ekonomik büyüme gördü. Alışveriş sıklığı normale döndüğü için, firma yanıt olarak çalışan sayısını azaltıyor.