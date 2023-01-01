Google 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Alphabet, son birkaç yılda büyüme döneminde bir işe alım patlaması yaşadı, ancak Pichai, "Bugün karşı karşıya olduğumuzdan farklı bir ekonomik gerçeklik içinde işe alımlar yaptık'' dedi. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Microsoft, Amazon, Meta ve benzeri şirketler, ekonomik koşullar nedeniyle eşit derecede sancılı ve dramatik işten çıkarmalar başlatmıştı.





Engadget'ın haberine göre Google, kısmen güçlü reklam ve bulut bilgi işlem bölümleri sayesinde işten çıkarma uygulayanların sonuncusu. Ancak şirket geçen çeyrekte bir önceki yıla göre kârında yüzde 27'lik bir düşüş gördü ve Pichai, Alphabet'in harcamaları ve işe alımları azaltması gerektiğini söyledi. Ancak analistler, Bloomberg'e göre şirketin çalışan sayısının 2017'den bu yana yüzde 20 arttığına dikkat çekerek daha agresif kesintiler yapılması çağrısında bulundu.





Pichai, çalışanlara en az 60 günlük tam bildirim süresi boyunca ödeme yapılacağını söyledi. Alphabet ayrıca 16 haftalık maaş artı Google'da her yıl için iki haftadan başlayan kıdem tazminatı paketleri sunacak. Ayrıca, altı aylık sağlık hizmeti, işe yerleştirme hizmetleri ve etkilenenler için göç desteği sunarken, 2022 ikramiyelerini ve kalan tatil süresini ödeyecek.



