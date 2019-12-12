Ekonomi Yeni imar planına bisiklet zorunluluğu
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Yeni imar planına bisiklet zorunluluğu

İmar planlarına ilişkin kritik düzenleme için beklenen adım atıldı. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen bisiklet yolu zorunluluğu Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Bisiklet yolu
Foto/arşiv: Bisiklet yolu

İmar planlarında, ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu hale geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte bisiklet kullanımının ulaşım amaçlı hale getirilmesine vurgu yapıldı. Bunun için yetkili kurumlarca planlı bisiklet yollarının toplu taşıma ağlarına bağlanacak şekilde bütünleşmesi sağlanacak.

YENİ PLANLARDA ZORUNLU OLACAK

Yönetmelik kapsamında, plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu olacak.

İmar planı bulunmayan yerlerde bu yönetmelikte belirtilen kırsal bisiklet bantları ve bisiklet patikaları yapılabilecek.

  • İmar planı bulunan yerlerde; paylaşımlı bisiklet yolları, bisiklet şeritleri ve bisiklet parkurları hariç olmak üzere uygulama imar planı değişikliği yapılmadan bisiklet yolu tesis edilemeyecek.
Ayrılmış bisiklet yolları, bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri için imar planında yer ayrılması zorunlu olacak.

TAŞIT YOLU İLE YAYA KALDIRIMI ARASINA YAPILACAK

İmar planlarında bisiklet yoluna taşıt yolu ile yaya kaldırımı arasında yer verilmesi esas olacak. Bisiklet yolları, taşıt yolunun sağ tarafında taşıt yolu ile aynı yönde veya çift yönlü olarak planlanacak.

Çift yönlü bisiklet yolları için yaya kaldırımı tarafındaki bisiklet şerit yönü taşıt yolu yönü ile aynı olacak şekilde planlama ve projelendirme yapılacak.

YOLLARDA KULLANILACAK RENKLER

Taşıt yolu seviyesindeki bisiklet yolu, taşıtların geçtiği bölümden, beyaz renkte sürekli çizgi; kavşaklarda, garaj ve bahçe giriş-çıkışında ise kesikli çizgi ile ayrılacak. Geçişteki kesikli çizgiler arasında kalan bisiklet yolu kısmı aşınmayacak özellikte mavi renk boya ile boyanarak araçlar tarafından fark edilmesi sağlanması zorunlu olacak.

Bisiklet kullanımının ulaşım amaçlı hale getirilebilmesi amacıyla yetkili kurumlarca planlı bisiklet yollarının toplu taşıma ağlarına bağlanacak şekilde bütünleşmesi de sağlanacak.

PARK İSTASYONLARI YAPILACAK

Bisiklet sürücülerinin, bisikletlerini güvenli olarak bırakabilecekleri, aydınlatması olan, hava koşullarına dayanıklı, motorlu taşıt trafiğinden arındırılmış ve bisikletlerin park edilebileceği istasyon ihtiyacı da karşılanacak.

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