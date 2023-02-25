Fenerbahçe- Sevilla
Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri ile belli olan rakibin ardından sarı lacivertli taraftarlar araştırmalara başladı.
FENERBAHÇE - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü Exxen'de canlı yayınlanacak.
İLK MAÇ İSPANYA'DA OYNANACAK!
İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda, ikinci maç ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Temsilcimizin Sevilla'yı elemesi halindeki rakibi ise bir sonraki kura çekiminde belli olacak.