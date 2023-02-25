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Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda devam eden Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11:53 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe- Sevilla

Fenerbahçe- Sevilla

Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri ile belli olan rakibin ardından sarı lacivertli taraftarlar araştırmalara başladı.

FENERBAHÇE - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü Exxen'de canlı yayınlanacak.

İLK MAÇ İSPANYA'DA OYNANACAK!

İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda, ikinci maç ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Temsilcimizin Sevilla'yı elemesi halindeki rakibi ise bir sonraki kura çekiminde belli olacak.



#fenerbahçe
#sevilla
#uefa avrupa ligi
1 saat önce
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Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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