Galatasaray, hazırlık maçlarının 3.'sünde bu kez Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray geliri depremzedelere bağışlanacak olan karşılaşmada Alanyaspor ile mücadele edecek. Peki, Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?