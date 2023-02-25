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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig karşılaşmalarına ara verilmişti. Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...

08:59 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe- Konyaspor

Fenerbahçe- Konyaspor

Jorge Jesus yönetiminde zirve yarışı veren Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sebebiyle ertelenen müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda Güler, King, Valencia.

KONYASPOR MUHTEMEL 11

Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Muric, Çekiçi, Diouf



#fenerbahçe
#konyaspor
#süper lig
35 dakika önce
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
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