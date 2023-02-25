Jorge Jesus yönetiminde zirve yarışı veren Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sebebiyle ertelenen müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?