Fenerbahçe- Konyaspor
Jorge Jesus yönetiminde zirve yarışı veren Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sebebiyle ertelenen müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda Güler, King, Valencia.
KONYASPOR MUHTEMEL 11
Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Muric, Çekiçi, Diouf