Galatasaray- Alanyaspor
Süper Lig'e verilena araya lider giren Galatasaray, milletimizi derinden üzen depremlerin ardından depremzede vatandaşlarımıza yardım için Alanyaspor ile dostluk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu maça dair tüm bilgileri bir araya getirdik.
GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak.
ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Galatasaray hazırlık maçı TV8'den canlı yayınlanacak.
Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor, Galatasaray ile 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın tüm geliri, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşların yararına AFAD'a bağışlanacak." ifadesine yer verildi.