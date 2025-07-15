En büyük hobisini mesleğe dönüştürdü: Hem satarak hem öğreterek kazanıyor

Yalnızca bıçak üretimi değil tasarım, çizim, malzeme bilgisi ve tarihsel arka plan eğitimleri de verdiğini vurgulayan Sargıl, şöyle konuştu:





"Amacım, sanatı gelecek nesillere aktarmak. 5 bin yıl önce bıçakla iş yapılıyorsa 2025'te halen bıçak mutfağımızda kullanılıyorken bunun yapımını, içinde heves olanların öğrenmesi gerekir. Kursumuzun ilk kuralı geri dönüşüm. Eski asfalt kesme testereleri, mobilya testere çelikleri, rulman parçaları gibi malzemeleri yeniden işleyerek bıçağa dönüştürüyoruz. Kabza yapımında ceviz kökü, geyik boynuzu gibi doğal malzemeler kullanıyoruz. Her kursiyer kendi hayalini yapıyor. Kimi çakı kimi kamp bıçağı kimisi de süs bıçağı ama hepsi kendi tasarımıyla ortaya çıkıyor. Eseri kendisi çıkarınca adeta bir evladı gibi sahipleniyor. Sertifikalarını alan kursiyerler bu işi meslek haline de getirebilir."