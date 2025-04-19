200 yıllık gelenek: Tokat'ta türbenin toprağını yiyerek dua ediyorlar

"Köyümüzün büyükleri bu geleneği yaşatmalı"





Geleneğin artık unutulmaya başlandığını belirten Havva Çifçier ise çağrıda bulunarak, "Bu 200 yıllık bir gelenek, belki daha da eski. Niyet tutulur, cevher alınır ve ağızla temas ettirilir. Ancak iki yıldır bu gelenek unutuldu. Bizim köyümüzün muhtarı, büyük insanlarımız nerede? Bu geleneği yaşatmak onların görevi" dedi.