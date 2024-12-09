Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
60 daireli apartmanda büyük panik: Yönetici nöbet tutuyor girişler dükkandan yapılıyor

60 daireli apartmanda büyük panik: Yönetici nöbet tutuyor girişler dükkandan yapılıyor

15:399/12/2024, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Tokat'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan kayma nedeniyle 60 dairelik binanın giriş yolu çöktü, apartman sakinleri dükkândan giriş çıkış yapıyor.

İddiaya göre kent merkezi Süreyya Hoca Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan apartmanın giriş yolu temele kaydı. 

Olayda 60 daire bulunan binanın giriş ve çıkışları, apartmanın altındaki dükkândan sağlanmaya başlandı. 

Yaşanan kayma nedeniyle binanın doğalgazı tedbir amaçlı kesildi. Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, bina önünde nöbet tutarak durumu yakından takip ediyor. Kayma nedeniyle bina sakinleri tedirginlik yaşarken, yetkililer güvenlik önlemleri almak için çalışmalara başladı.

"60 daire dükkandan giriş çıkış yapıyor"


Apartman yöneticisi Burak Aloğlu, “İnşaat kazı çalışmasında yağmurdan dolayı çökmeler oldu. Giriş kapısının olduğu kısım çöktü. Apartmanda 60 daire var. Allahtan aşağıda bizim dükkanımız var. Dün geceden itibaren dükkândan giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Şu anda binanın doğalgazı kapalı durumda” dedi.

#Tokat
#Süreyya Hoca Caddesi
#Burak Aloğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı KPSS'siz başvuru takvimi belli oldu mu?