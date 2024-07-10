AFAD Başkanı Memiş Rize'de: Heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

AFAD İl Müdürlüğü'nde ilgili kurum müdürleri ve yetkililerin katıldığı toplantıda, Rize'de devam eden risk azaltma çalışmaları, faaliyete geçen Rize Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve muhtemel sel ve su baskınları ile toprak kaymalarına karşı alınan önlemler ele alındı.