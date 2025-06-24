AKOM bu kez sıcak hava için uyardı: Çarşambadan cumaya özellikle bu saatlere dikkat!

Yurt geneli sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı geldi.



