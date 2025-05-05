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Anadolu mimarisinin en güzel örneklerinden: Çivisiz ahşap ambarlar zamana direniyor

Anadolu mimarisinin en güzel örneklerinden: Çivisiz ahşap ambarlar zamana direniyor

12:375/05/2025, Pazartesi
IHA
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Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki geleneksel çivisiz ahşap ambarlar, onlarca yıldır zamana direniyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaççamı köyünde bulunan geleneksel ahşap ambarlar ve ahırlar, adeta tarihe tanıklık ediyor.

Çivi kullanmadan, el işçiliğiyle yapılan ve geçmişte, tahıl ve hayvansal ürünlerin saklanılması için kullanılan ahşap ambarlar, uzun süredir kullanılmasına rağmen adeta ayakta duruyor.

Sağlamlıklarıyla dikkat çeken ambarlar, Anadolu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi konumunda bulunuyor.

#Çorum
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#Ağaççamı
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