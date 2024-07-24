Baba-kız ortaya çıkardı: Sosyal medyada ilgiyle izlendi

Burada video kaydına başladık, temizliğe başladık. Hızlı bir video oldu, sonra bunu paylaştık. Çok güzel tepkiler, çok güzel yorumlar aldık. Gerçekten insanların bu tip duyarlılığa hasret kaldığını düşünüyorum. Biz çok büyük bir iş yapmadık. Eminim o insanların birçoğu burada bizim yerimizde olsa aynı şeyi yapardı. Biz çok ekstrem bir şey yapmadık ama galiba örneği fazla olmadığı için çok dikkat çekti" dedi.