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Bu da Rize usulü nakliye: Yayladaki 600 kilogram ağırlığındaki taşı elleri ile böyle taşıdılar

15:06 - 6/09/2024 Cuma
IHA

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesine bağlı 2 bin 880 rakımdaki Kaçkar Yaylası Didi Köyü'nde yeni cami inşaat edildi. Cami avlusunda vatandaşların çay sohbeti yapabileceği bir alan oluşturmak isteyen köylüler 600 kilogram ağırlığındaki kayayı elleri ile 600 metre taşıyarak cami avlusuna yerleştirdiler.

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Rize'nin Çamlıhemşin İlçesine bağlı 2 bin 880 rakımdaki Kaçkar Yaylası Didi Köyü'nde yeni cami inşaat edildi. Caminin avlusunda vatandaşların çay sohbeti yapabileceği bir alan oluşturmak isteyen köy muhtarı Ahmet Kuyumcu, avluya doğal bir masa koymak istedi.


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Köy muhtarı Kuyumcu, yaylada dolaşırken 600 kilogram ağırlığında bir taş buldu. Bu taşı cami avlusuna taşımaya karar veren muhtar Kuyumcu, köyden topladığı 13 kişiyle birlikte taşın başına geldi. 

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Odunlar ile yaptıkları taşıma sistemiyle 600 kilogram ağırlığında olan taşı yaklaşık 600 metre taşıyarak camiinin avlusuna getirdiler.


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Kuyumcu ve beraberindekiler o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştılar.


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Öte yandan cami avlusuna yerleştirilen kaya burada masa görevi görecek ve köy halkı kaya etrafında toplanıp hoş çay sohbetleri yapacak.

#Rize
#Çamlıhemşin
#Kaçkar Yaylas
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