Çinli akademisyenler Uluslararası Çay Günü'nde Rize'de çay topladı

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Çay Günü'nde Çin'den gelen misafirleri ağırladıklarını belirterek, "Çayla ve çayın geleceğiyle ilgili görüş alışverişi yapıyoruz. Türk çayının geleceği ile ilgili fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. Ortak çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizle yapılmış olan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.







