Çobanlıktan muhtarlığa: Köyü için hayvanlarını sattı sosyal tesis yaptı

Daha yolun başındayım, köyüm için yapacak daha çok şeyim var. Ne kadar gerekiyorsa o kadar harcamaya razıyım yeter ki köyüm güzelleşsin. Karaağaç köyünü örnek bir köy haline getirmek istiyorum. Sessiz, huzurlu ve herkesin parmakla göstereceği bir yer olsun istiyorum.