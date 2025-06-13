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Çorum'da 7 ton odun ve kereste alev alev yandı

Çorum'da 7 ton odun ve kereste alev alev yandı

19:2413/06/2025, Cuma
IHA
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Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan ağaç pazarında çıkan yangında yaklaşık 7 ton odun ve kereste kül oldu.

Olay, Alaca ilçesindeki ağaç pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat Kılıç'a ait iş yerinin önünde istiflenen odunlar henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Yangını fark eden iş yeri sahibi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. 

Yangında yaklaşık 7 ton odun ve kereste tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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