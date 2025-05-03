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Çorum'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Çorum'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

23:343/05/2025, Cumartesi
AA
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Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta Adem Ö. (43) ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Adem Ö., tabanca ile bacağından vurularak yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.


Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

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