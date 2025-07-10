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Çorum'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Çorum'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı

23:2610/07/2025, Perşembe
AA
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Çorum'un Laçin ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Mehmet D. (61) idaresindeki 19 M 5070 plakalı yolcu minibüsü, Kırkdilim mevkisinde, Ender K'nin (23) kullandığı 06 DSM 368 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada, sürücüler, minibüsteki Nisa T. (21), Duran D. (65), Furkan E.T. (20), Dursun K. (39), Burçak K. (28), Erkan İ. (48) ve Bayram T. (46) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.



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