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Denize 2 ton levrek dağıldı: Duyanlar sahile koştu

Denize 2 ton levrek dağıldı: Duyanlar sahile koştu

14:445/04/2025, Saturday
DHA
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Rize'de kültür balığı üreten çiftlikteki kafeste ağ denetimi sırasında 2 ton levrek, denize dağıldı. Haberi duyanlar, Gündoğdu Sahili'ne gelerek balık tutmaya başladı.

Gündoğdu Sahili'nden yaklaşık 2 kilometre açıktaki denizde özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden birinde 1 hafta önce ağ değişimi yapıldığı sırada, 2 ton balık denize dağıldı.

Kafesten çıkan binlerce balığın deniz ve kıyıda olduğunu duyanlar, sahile akın etti. Kente çevre illerden de gelen çok sayıda amatör balıkçı, oltalarıyla kumsal ve kayalıklarda avlanırken, bazıları da tekne ile denize açıldı.

"3 saatlik yoldan geldim"


Balık tutmak için Giresun'dan gelen Ferhat Tetik, "'Küçük bir havuz patladı' dediler. Balık sevdası için dün duydum, bugün geldim. Balık tutan sosyal medyaya atıyor. Oradan takip ettiğim için görüyorum. Sabah 10 gibi yaklaşık 3 saatlik yoldan geldim. Şu anda bir şey yok. Ya balığı topladılar ya da yukarıya kaçtı" dedi.

"Meraktan bakmaya geldim"


Amatör balıkçı Ömer Avcı da, "Levrek havuzu patladığını duydum. Belki tutarız diye geldik ama biraz geç kaldık herhalde. Millet balığı yakalamış. Biz de nasip diyerek oltamızı attık. İnşallah tutarız" diye konuştu. Osman Yılmaz ise "Güzel bir aktivite, insanlar krizi fırsata çevirmesini biliyor. Kriz ise balık kafeslerinin patlaması. Geçerken kalabalığı fark ettim, meraktan bakmaya geldim. Oltam arabada" diye konuştu.

#Rize
#Gündoğdu Sahili
#Levrek

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