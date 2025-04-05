Denize 2 ton levrek dağıldı: Duyanlar sahile koştu

"3 saatlik yoldan geldim"





Balık tutmak için Giresun'dan gelen Ferhat Tetik, "'Küçük bir havuz patladı' dediler. Balık sevdası için dün duydum, bugün geldim. Balık tutan sosyal medyaya atıyor. Oradan takip ettiğim için görüyorum. Sabah 10 gibi yaklaşık 3 saatlik yoldan geldim. Şu anda bir şey yok. Ya balığı topladılar ya da yukarıya kaçtı" dedi.