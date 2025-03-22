Dinlenme tesisinde korkutan yangın

Çabalarında başarısız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.