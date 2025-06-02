Dört katlı kurban pazarında hareketlilik arttı: Pazarın pehlivanı bin 320 kilogramlık minik

'Minik' isimli boğasını 9 ay boyunca arpa ile baktığını ve ismini de çok düşünerek karar verdiğini belirten Şahin Hanoğlu, "Minik 1 ton 320 kilo. İsmini çok düşündük ve en son minik olarak karar verdik. İsmini çok düşündük ona layık gördük. Miniği, 340 bin liraya sattık. 9 ay arpayla baktım ve böyle kilo aldı" şeklinde konuştu.