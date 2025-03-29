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Dört yıldır aranıyordu: Çamaşır makinesinin altında 'suç tüneli'

Dört yıldır aranıyordu: Çamaşır makinesinin altında 'suç tüneli'

13:0229/03/2025, السبت
IHA
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Rize'de 4 yıldır aranan şüpheli, jandarmanın titiz çalışmasıyla evinin altında bulunan gizli tünelde yakalandı.

Rize'deki olay, Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit' suçlarından 2021 yılından bu yana firari olarak aranan 51 yaşındaki İ.H.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İ.H.'nin kendisine yapılacak operasyonlara karşı hazırlık içerisinde olduğu, kaçış için gizli tünel hazırladığı ve evin etrafını kameralar ile takip ettiği tespit edildi.

Jandarmanın titizlikle yürüttüğü operasyonun ardından İ.H. ikametinin alt kısmında hazırladığı gizli tünelden ağaçlık alana kaçmaya çalıştığı sırada görevli jandarma personelince yakalanarak gözaltına alındı. İ.H.'nin tünelin girişini çamaşır makinesinin altında gizlediği, çamaşır makinesinin raylı sistem ile kenara kaydırarak tünele giriş yapılabildiği görüldü.

Öte yandan titizlikle ve planlı şekilde yürütülen aramada; ikametgahın kaçak silah atölyesi olarak da kullanıldığı tespit edilirken zula olarak tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 7 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 22 adet yarı mamul tabanca gövdesi, 22 adet yarı mamul tabanca üst kapağı, 22 adet yarı mamul tabanca namlusu, 44 adet tabanca kabza kapağı, 35 adet tabanca yayı, 10 adet icra mili, 12 adet yarı mamul tetik tertibatı, 12 adet tabanca pimi, 12 adet yarı mamul horoz tertibatı, 22 adet tabanca şarjörü, 48 adet 9mm tabanca fişeği, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 17 adet yasak yayın kapsamında kitap ele geçirildi. Bütün çabalarına rağmen jandarmadan kaçamayan şüpheli İ.H., hakkındaki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#Rize
#Ardeşen
#Kurtuluş köyü

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