Eşine bu sözü söyleyen yandı: 15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Çorum'da yaşayan bir kişi, evlendikten 14 gün sonra eşinin evi terk ettiğini, evlilik süresince kendisine hakaret ettiğini ve tahrik eder davranışlarda bulunduğunu, eşinin ilk evliliğinden olan çocuğun kendisine karşı saldırgan ve saygısız davranışlar sergilediğini belirterek boşanma davası açtı.