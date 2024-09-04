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Fındık hasadı dönüşü feci kaza: Minibüs dereye uçtu, bir çocuk öldü 25 yaralı var

21:04 - 4/09/2024 Çarşamba
DHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerinin taşındığı minibüsün dereye uçtuğu kazada 5 yaşındaki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Derebağ girişi mevkisinde meydana geldi. Fındık işçilerinin taşındığı Cengiz Gezi yönetimindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye uçtu. 

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Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi yaralandı. 

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Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Yaralılardan durumu ağır olan ve ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki 1 çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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#Tokat
#Fındık
#Trafik kazası
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