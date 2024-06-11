Fırtına Deresi'nde can pazarı: Öğrencilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde serinlemek için Fırtına Deresi'ne giren 6 öğrenciden dördü sağ kurtulurken, ikisinin ise cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, deniz polisi, jandarma, sahil güvenlik, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1 / 11 Olay, saat 17.00 saatlerinde ilçeden geçen Fırtına Deresi'nde meydana geldi. İlçede isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, serinlemek için Fırtına Deresi'ne girdi. 4 kişi, bir süre sonra suda sürüklenmeye başladı.

2 / 11 Derede sürüklenen 4 kişiyi görenler, suya atladı. Suya kapılarak sürüklenen 4 kişiden 2'si, çevredekiler tarafından kurtarılıp, kıyıya çekildi.

3 / 11

4 / 11 İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 / 11 Kurtarılan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

6 / 11 Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nde dalgıç ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında; suda sürüklenerek kaybolan 2 kişinin cansız bedenine, denize yakın noktada ulaşıldı.

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11