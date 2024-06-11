Fırtına Deresi'nde can pazarı: Öğrencilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde serinlemek için Fırtına Deresi'ne giren 6 öğrenciden dördü sağ kurtulurken, ikisinin ise cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, deniz polisi, jandarma, sahil güvenlik, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 17.00 saatlerinde ilçeden geçen Fırtına Deresi'nde meydana geldi. İlçede isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, serinlemek için Fırtına Deresi'ne girdi. 4 kişi, bir süre sonra suda sürüklenmeye başladı.
Derede sürüklenen 4 kişiyi görenler, suya atladı. Suya kapılarak sürüklenen 4 kişiden 2'si, çevredekiler tarafından kurtarılıp, kıyıya çekildi.
İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kurtarılan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nde dalgıç ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında; suda sürüklenerek kaybolan 2 kişinin cansız bedenine, denize yakın noktada ulaşıldı.