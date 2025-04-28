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Fransa'dan kahreden haber: Rizeli ailenin 3 çocuğu yangında hayatını kaybetti

Fransa'dan kahreden haber: Rizeli ailenin 3 çocuğu yangında hayatını kaybetti

08:2928/04/2025, Pazartesi
IHA
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Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarında çıkan yangında Rizeli ailenin 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde yangın çıktı.


Nedeni bilinmeyen yangın esnasında evde bulunan Ecrin (13) ve Hatice Kuru (11), hayatını kaybederken ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru (5) ise hastaneye kaldırıldı.

Melek de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



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