Gizemli cinayet sonrası köy halkı tedirgin: Köy halkı olarak tedirginiz, caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz

Jandarma ekipleri de cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan kese içerisindeki altınları çalarak kaçtıklarını belirledi. Ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin kaçarken evi ateşe verdiği belirlendi.