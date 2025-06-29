Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Hasandağı'na tırmanış yapan ve dağda düşüp yaralanarak mahsur kalan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay, beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Fahri Balcı olmak üzere 1'i çocuk 4 kişi askeri helikopter ile kurtarıldı.

1 /4 20'nci dönem milletvekili ve Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay ile beraberindeki 3 kişi sportif amaçlı Hasandağı'na tırmanış yaptı. İnişe geçtikleri sırada Mehmet Sılay, ayağının kayarak düşmesi sonucu başından yaralandı

2 /4 . Sılay'ın zirveye yakın bir bölgede mahsur kalması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD'dan 4, UMKE'den de 5 kişilik ekip bölgeye sevk edildi.

3 /4 Ekiplerin yaptığı arama-kurtarma çalışması sonucu Sılay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Couger tipi ambulans helikopterle, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.