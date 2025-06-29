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Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

07:5229/06/2025, Pazar
IHA
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Hasandağı'na tırmanış yapan ve dağda düşüp yaralanarak mahsur kalan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay, beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Fahri Balcı olmak üzere 1'i çocuk 4 kişi askeri helikopter ile kurtarıldı.

20'nci dönem milletvekili ve Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay ile beraberindeki 3 kişi sportif amaçlı Hasandağı'na tırmanış yaptı. İnişe geçtikleri sırada Mehmet Sılay, ayağının kayarak düşmesi sonucu başından yaralandı

. Sılay'ın zirveye yakın bir bölgede mahsur kalması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD'dan 4, UMKE'den de 5 kişilik ekip bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama-kurtarma çalışması sonucu Sılay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Couger tipi ambulans helikopterle, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sılay'ın, soğuktan etkilenen 3 arkadaşı da tedbir amaçlı, sağlık kontrolünden geçirilmek için aynı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Sılay, yapılan ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

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