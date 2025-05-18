Husumetli şahıslar birbirlerini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Keçeci köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan ve her ikisi de İstanbul'da yaşayan Günay Y. (51) ve Rıza Aydın (54), işleri için geldikleri köyde karşılaştı.