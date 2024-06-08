Kaportacı 12 metrelik demir direğin üzerine 70 metrekarelik ev yaptı

Çelik, uzun uğraşlar sonucu girişi yerden 12, çatısı 20 metre yüksekte 70 metrekarelik bungalov evi tamamladığına değinerek, "Ev 2+1 ve 70 metrekare. Birinci katı salon, mutfak ve balkondan, ikinci katı ise banyo, tuvalet ile biri çocuk odası olmak üzere 2 odadan oluşuyor." ifadelerini kullandı.





Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığın vurgulayan Çelik, "Böyle bir şeyi başarmak en büyük hayalimdi. Bunu başarmış olmak huzur veriyor. Hayalim bu manzaraya bakmaktı. O kadar sıkıntı ve stresi bundan dolayı çektik. Buna ulaşmak güzel bir duygu, tarifi yok." dedi.