Kendi memleketinde gurbeti yaşıyor: Yolu olmayan mezarlığa dürbünle ziyaret

Mezarlık yolu olmadığı için büyük mağduriyet yaşadığını vurgulayan Terzi, “Yıllardır dua etmekten ve mezar bakımından yoksun kaldım. Mezarcılar bile yolu olmadığı için hizmet veremiyor. Gurbette gibi uzaktan dua ediyorum, ancak bu bile içimi rahatlatmıyor” dedi.