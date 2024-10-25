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Kendi memleketinde gurbeti yaşıyor: Yolu olmayan mezarlığa dürbünle ziyaret

Kendi memleketinde gurbeti yaşıyor: Yolu olmayan mezarlığa dürbünle ziyaret

19:3225/10/2024, Cuma
IHA
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Yol olmadığı için kabir ziyaretini dürbünle yapmak zorunda kalan Hüseyin Semih Terzi, “Kendi memleketimde gurbette gibi dua ediyoruz” dedi.

Tokat çevreyolu çalışmaları sırasında başka yere taşınan Aksu mezarlığındaki kabirlerin bazıları yola uzak olduğu gerekçesiyle taşınmadı. Mezarlıkta anne, baba ve kardeşi bulunan 67 yaşındaki Hüseyin Semih Terzi, kabir ziyareti için mezarlığa ulaşamıyor.

İlerleyen yaşına kabir ziyareti yapmak isteyen Terzi, yol olmaması nedeniyle kabirlerin bulunduğu yere çıkamıyor. Mezarlığın altından geçen eski yolun altına kadar arabasıyla çıkan Terzi, buradan sonra yanında getirdiği dürbünü ile mezarlara bakarak yaklaşık 80 metre mesafeden duasını ediyor. Akrabalarının yanına gidemeyen Terzi, kendi memleketinde gurbette gibi yaşadığını belirtiyor.

“Gurbette gibi uzaktan dua ediyorum”


Mezarlıkta anne, baba ve kardeşinin yattığını belirten Hüseyin Semih Terzi, yaşlılığı ve yola erişim zorluğu nedeniyle mezarları ziyaret edemediğini, dualarını dürbünle yapmak zorunda kaldığını ifade etti. 

 Mezarlık yolu olmadığı için büyük mağduriyet yaşadığını vurgulayan Terzi, “Yıllardır dua etmekten ve mezar bakımından yoksun kaldım. Mezarcılar bile yolu olmadığı için hizmet veremiyor. Gurbette gibi uzaktan dua ediyorum, ancak bu bile içimi rahatlatmıyor” dedi.

#Tokat
#Mezarlık
#Kurbet
#Kabir

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