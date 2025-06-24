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Koçhisar Barajı'nda 'hayalet ağ' denetimi: Kaçak avcılara ceza kesildi

Koçhisar Barajı'nda 'hayalet ağ' denetimi: Kaçak avcılara ceza kesildi

23:1324/06/2025, Salı
IHA
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Çorum'un Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'nda denetim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, "hayalet ağları" topladı. Ayrıca kurallara aykırı avlanan iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Alaca ilçesinde bulunan Koçhisar Barajı'nda geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, balıkçılar tarafından bırakılan ve su canlıları için ölümcül bir tehdit oluşturan, "hayalet ağ" olarak tabir edilen sahipsiz ağlar tespit edildi.

Denetimler esnasında amatör balıkçılık kurallarını ihlal ettiği belirlenen iki kişiye, idari para cezası uygulandı.

#Çorum
#Koçhisar Baraj
#Hayalet ağ
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