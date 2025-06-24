Koçhisar Barajı'nda 'hayalet ağ' denetimi: Kaçak avcılara ceza kesildi

Ekipler, bu kapsamda Alaca ilçesinde bulunan Koçhisar Barajı'nda geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, balıkçılar tarafından bırakılan ve su canlıları için ölümcül bir tehdit oluşturan, "hayalet ağ" olarak tabir edilen sahipsiz ağlar tespit edildi.