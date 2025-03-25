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Kömürlükte çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü

Kömürlükte çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü

19:5625/03/2025, Salı
IHA
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir binanın bahçe içerisinde bulunan kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yıldızhan Mahallesi Kalaba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki binanın bahçe içerisinde bulunan kömürlükte henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


#Çorum
#Yangın
#İtfaiye

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