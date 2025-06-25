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Küçük Efe son yolculuğuna uğurlandı: Komşusunun kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetmişti

Küçük Efe son yolculuğuna uğurlandı: Komşusunun kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetmişti

14:5025/06/2025, Çarşamba
IHA
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde komşusunun kullandığı aracın altında kalarak hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Efe Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki M.A. yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, aynı sokakta oturan komşusunun oğlu Efe Yaşar'a çarptı.

Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

Efe Yaşar, Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Efe'nin, İsa ve Pembe Yaşar çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi. 

Öte yandan kazaya karışan sürücü M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A. adliyeye sevk edildi.

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