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Levhaya çarpan otomobil yan yatarak durabildi: Araç sürücüsü yaralandı

Levhaya çarpan otomobil yan yatarak durabildi: Araç sürücüsü yaralandı

22:241/05/2025, Perşembe
IHA
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bilgilendirme levhasına çarpan otomobil yan yattı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Ankara-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan S. idaresindeki 06 H 2180 plakalı otomobil, yaya geçidinde bulunan bilgilendirme levhasına çarptı.

 Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçta sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan şoföre sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Çorum
#Trafik kazası
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